Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet

Insgesamt gab es zwei Demonstrationen in Wien. Um 17 Uhr startete der Protestzug der Plattform „Offensive gegen Rechts“ vor der Hauptuniversität Wien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen bis zum Stephansplatz. Kurz nach 18 Uhr hielt sich der Zustrom im Vergleich zu den Vorjahren noch in Grenzen. Um etwa 17.45 Uhr startete die Kundgebung „Budenbummel“ am Urban-Loritz-Platz. Dieser führte zum Schmerlingplatz. Die Polizei war laut der Nachrichtenagentur APA nicht schlechter vertreten als die Demonstrierenden: Mehrere hundert Einsatzkräfte waren vor Ort, mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern.