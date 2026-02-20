Platzverbot, Demos: Das gilt zum Akademikerball

Zwei Demos ziehen durch Innenstadt

Zwei Demonstrationen sowie Standkundgebungen sind ebenfalls ab dem späten Nachmittag geplant. Wie in den Vorjahren rief die Plattform „Offensive gegen Rechts“ zu einem Protest auf. Unter dem Motto „Auf die Straße gegen Burschis & Faschos“ startet der Zug um 17 Uhr vor der Universität Wien und zieht durch die Innenstadt. Laut Polizei führt die Route vom Universitätsring über den Schottenring zur Wipplingerstraße, anschließend weiter zum Hohen Markt, über die Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz. Für die Demonstration werden rund 1000 Teilnehmer erwartet.