„Die Politik hat über Jahre hinweg total versagt“

Bereits mehr Moslems als Christen in Klassen

Neue Zahlen zeigen, wie sich das Klassenbild auch in religiöser Sicht (wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet) verwandelt hat. 39 Prozent der Jugendlichen an Wiener Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen haben schon ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Pflichtschüler sind Christen, rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis.