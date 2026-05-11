Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schockbericht

„Die Politik hat über Jahre hinweg total versagt“

Wien
11.05.2026 15:50
FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss fordert die Ablöse von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling ...
FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss fordert die Ablöse von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos).(Bild: krone.tv)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Der schonungslose Alltagsbericht eines Wiener Mittelschullehrers in der „Krone“  –  Gewalt, Schüler ohne Deutschkenntnisse, dramatischer Leistungsabfall – hat bei vielen Lesern heftige Reaktionen hervorgerufen. Tenor: „Endlich spricht einer aus, was sonst nur unter der Hand erzählt wird.“ 

0 Kommentare

Auch FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss zeigt sich schockiert über das Ausmaß der Zustände: „Wenn ein Lehrer berichtet, dass es in manchen Klassen nur noch ‘20 Prozent normale und 20 Prozent verrückte‘ Schüler gäbe, dann zeigt das, wie dramatisch die Situation an vielen Wiener Mittelschulen mittlerweile geworden ist“, so Krauss. Die Politik habe über Jahre hinweg völlig versagt.

Eine logische Folge ist die Entstehung einer Zwei-Klassen-Bildung in unseren Schulen. Wer kann, „flieht“ ins Gymnasium oder in private Bildungseinrichtungen.

Krauss: „Der permanente Leistungsabfall in den Wiener Schulen raubt unseren Kindern jegliche Zukunftschancen. Deutsch vor Schuleintritt mittels Sprachstandsfeststellungen, echte Konsequenzen bei Regelverstößen im Schulalltag sowie mehr Handhabe für Lehrer sind der Weg, der gegangen werden muss.“

Der blaue Politiker fordert einmal mehr die Abwahl von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling. Sie würde lediglich Geld in unbrauchbare „Scheinmaßnahmen“ stecken. 

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos).
Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos).(Bild: Mario Urbantschitsch)

Bereits mehr Moslems als Christen in Klassen
Neue Zahlen zeigen, wie sich das Klassenbild auch in religiöser Sicht (wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet) verwandelt hat. 39 Prozent der Jugendlichen an Wiener Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen haben schon ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Pflichtschüler sind Christen, rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis.

Über alle Konfessionen gerechnet nehmen 44 Prozent der Kinder gar nicht am Religionsunterricht teil.

Lesen Sie auch:
Wiens Bevölkerung hat das Recht, zu erfahren, wie es in den Schulen der Stadt zugeht, findet der ...
Krone Plus Logo
Probleme an Schulen
Wiener Lehrer packt aus: „Wer kann, nimmt Reißaus“
11.05.2026

In mehr als 160 Klassen werden katholische, evangelische und orthodoxe Schüler mittlerweile gemeinsam unterrichtet. Das sei auch eine Reaktion auf die sinkende Zahl katholischer Kinder in den Klassen, so die Leiterin des erzbischöflichen Amts für Schule und Bildung, Andrea Pinz im Ö1-Morgenjournal.

Beim kooperativen Religionsunterricht werden die Schüler entweder von einer oder zwei Religionslehrkräften der beteiligten Konfessionen unterrichtet. Dabei sollen die wesentlichen Lehrplaninhalte aller teilnehmenden Kirchen abgedeckt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
11.05.2026 15:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FPÖ
SchülerKinderSchule
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Wien 11. Simmering
15° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Wien 14. Penzing
14° / 22°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
14° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
13° / 23°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
110.574 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.402 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
97.786 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
912 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Wien
Gewinnspiel
Ihre Chance auf VIP-Tickets für den ESC
Historische Rolle
Wiens Erzbischof beim Papst: „Sehr gutes Gespräch“
Nach Schockbericht
„Die Politik hat über Jahre hinweg total versagt“
Vor Augen der Urlauber
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
Massive Öffi-Sperren
„Bau der Verbindungsbahn wird zur Herausforderung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf