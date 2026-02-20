Obduktion bestätigte Unschuld des Lebensgefährten

Die Polizei hatte zunächst in alle Richtungen ermittelt. Die zwölfjährige Tochter der Toten, die zum Zeitpunkt des Schusses im Haus anwesend war, dürfte die Emotionen des Lebensgefährten der Mutter falsch interpretiert haben. Sie befürchtete offenbar zunächst, der 43-Jährige habe ihre Mama getötet. Der Mann bestritt das zwar heftig, wurde aber vorübergehend festgenommen.