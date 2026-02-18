Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen

Einen furchtbaren Fund machte Mittwochfrüh ein Ehepaar, das in einem Haus in Feldkirchen bei Mattighofen (OÖ) Nachschau hielt. In dem Gebäude fanden sie die Leichen ihrer Verwandten, eines älteren Ehepaares. Beide sollen Schusswunden aufgewiesen haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.
Es war offenbar kurz vor 8 Uhr früh, als das Ehepaar im Haus ihrer Verwandten nachschaute und auf die beiden Toten stieß. Es handelt sich offenbar um Schwester und Schwager der beiden. Die Polizei wurde alarmiert.
Die Leichen wiesen offenbar Schusswunden auf. Vorerst wird seitens des Landeskriminalamts in Richtung Tötung auf Verlangen ermittelt. Es soll auch ein Abschiedsbrief gefunden worden sein.
Obduktion soll Klarheit bringen
Die toten Eheleute dürften offenbar schon längere Zeit auch krank gewesen sein. Wer wen zuerst getötet haben könnte, stand vorerst noch nicht zweifelsfrei fest. Die genauen Tatumstände werden erst ermittelt. Die Spurensuche ist noch nicht abgeschlossen. Die beiden Leichen wurden Mittwochmittag zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.