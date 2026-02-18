Vorteilswelt
Obduktion angeordnet

Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen

Oberösterreich
18.02.2026 12:35
Spurensicherer und Ermittler des Landeskriminalamts waren vor Ort.
Spurensicherer und Ermittler des Landeskriminalamts waren vor Ort.
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Einen furchtbaren Fund machte Mittwochfrüh ein Ehepaar, das in einem Haus in Feldkirchen bei Mattighofen (OÖ) Nachschau hielt. In dem Gebäude fanden sie die Leichen ihrer Verwandten, eines älteren Ehepaares. Beide sollen Schusswunden aufgewiesen haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Es war offenbar kurz vor 8 Uhr früh, als das Ehepaar im Haus ihrer Verwandten nachschaute und auf die beiden Toten stieß. Es handelt sich offenbar um Schwester und Schwager der beiden. Die Polizei wurde alarmiert.

Die Leichen wiesen offenbar Schusswunden auf. Vorerst wird seitens des Landeskriminalamts in Richtung Tötung auf Verlangen ermittelt. Es soll auch ein Abschiedsbrief gefunden worden sein. 

Obduktion soll Klarheit bringen
Die toten Eheleute dürften offenbar schon längere Zeit auch krank gewesen sein. Wer wen zuerst getötet haben könnte, stand vorerst noch nicht zweifelsfrei fest. Die genauen Tatumstände werden erst ermittelt. Die Spurensuche ist noch nicht abgeschlossen. Die beiden Leichen wurden Mittwochmittag zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportiert. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Oberösterreich
18.02.2026 12:35
