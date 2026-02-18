Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen

Obduktion soll Klarheit bringen

Die toten Eheleute dürften offenbar schon längere Zeit auch krank gewesen sein. Wer wen zuerst getötet haben könnte, stand vorerst noch nicht zweifelsfrei fest. Die genauen Tatumstände werden erst ermittelt. Die Spurensuche ist noch nicht abgeschlossen. Die beiden Leichen wurden Mittwochmittag zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportiert.