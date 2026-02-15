Frau erschossen gefunden: Beschuldigter enthaftet

Große Aufregung herrschte am Samstagabend in Aigen-Schlägl (OÖ) im Mühlviertel. Eine 41-Jährige wurde mit tödlichen Schussverletzungen in ihrem Wohnhaus gefunden. Die Polizei startete sofort ihre Ermittlungen in sämtliche Richtungen. Die Tochter (12) des Opfers hatte schließlich den 43-jährigen Lebensgefährten beschuldigt. Der Beschuldigte zeigte sich von Anfang an nicht geständig und sprach von einem Suizid.