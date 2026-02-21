Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schiedsgericht am Zug

SPÖ Tirol verhandelt erneut Dornauers Rauswurf

Tirol
21.02.2026 06:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Am Samstag tagt ab 9.30 Uhr das Parteischiedsgericht der SPÖ in Innsbruck: Macht die Partei ihren Ex-Chef endgültig zum Märtyrer oder gelingt ihr sogar noch ein Brückenschlag? Die Geschäftsführerin rechnet nicht mit einem schnellen Ende. 

0 Kommentare

„Dein Abweichen vom vereinbarten gemeinsamen Vorgehen im Landtag hat einen bewussten Koalitionsbruch beabsichtigt, zentrale Projekte des Regierungsprogramms gefährdet und das Ansehen der SPÖ nachhaltig geschädigt“: Mit diesen Worten verkündete am 3. Oktober des Vorjahres der Landesparteivorstand nach einem Umlaufbeschluss den Parteiausschluss – und zwar „mit sofortiger Wirkung“.

Dornauer setzte sich zur Wehr: Der Landesparteivorstand sei unzuständig und befangen, der Beschluss nichtig, argumentierte er und verlangte die Einsetzung eines Schiedsgerichts.

Zitat Icon

Dieser Beschluss ist von einem unzuständigen und befangenen Landesparteivorstand gefasst worden und daher nichtig.

Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer

Bild: Christof Birbaumer

Diskussion ohne die beiden Streitparteien
Fast ein halbes Jahr dauerte es bis zur ersten Verhandlung. Diese soll heute, Samstag, über die Bühne gehen, Start ist um 9.30 Uhr. „Beide Seiten werden von den Schiedsrichtern angehört und dann werden diese jeweils ohne die beiden Seiten – Dornauer und Landesparteivorstand – darüber diskutieren“, lässt LGF Eva Steibl-Egenbauer dazu wissen. Danach werde entschieden: „Brauchen wir weitere Termine bzw. wer soll noch dazu geladen werden“, präzisiert die Geschäftsführerin. Sie rechnet nicht mit einem baldigen Ergebnis: „Ich glaube, man kann ausschließen, dass am Samstag die Entscheidung gleich fallen wird.“ Dornauer könnte den Entscheid beeinspruchen, dann wandert die Sache auf Bundesebene.

Lesen Sie auch:
Dornauer an seine „Ex“
„Die SPÖ ist in der Regierung nur mehr Zuschauer“ 
07.02.2026
Schiedsgericht tagt
Dornauers Zoff mit SPÖ: So stehen seine Chancen
17.01.2026
Späte Genugtuung
ÖVP fand Dornauers Idee toll – die SPÖ musste mit
22.11.2025
Wirbel um Provokateur
Ob dieser Rausschmiss eine gute Idee war ...?
04.10.2025

Eigener Partei zuvorgekommen
Stein des Anstoßes war Dornauers Antrag im Landtag, 280 Millionen Euro aus den Übergewinnen der Tiwag an die Bevölkerung zurückzuzahlen. Derartiges sei auch koalitionsintern bereits auf dem Tisch gelegen, bestätigt Steibl-Egenbauer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.977 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.833 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.416 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf