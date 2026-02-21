SPÖ Tirol verhandelt erneut Dornauers Rauswurf

Diskussion ohne die beiden Streitparteien

Fast ein halbes Jahr dauerte es bis zur ersten Verhandlung. Diese soll heute, Samstag, über die Bühne gehen, Start ist um 9.30 Uhr. „Beide Seiten werden von den Schiedsrichtern angehört und dann werden diese jeweils ohne die beiden Seiten – Dornauer und Landesparteivorstand – darüber diskutieren“, lässt LGF Eva Steibl-Egenbauer dazu wissen. Danach werde entschieden: „Brauchen wir weitere Termine bzw. wer soll noch dazu geladen werden“, präzisiert die Geschäftsführerin. Sie rechnet nicht mit einem baldigen Ergebnis: „Ich glaube, man kann ausschließen, dass am Samstag die Entscheidung gleich fallen wird.“ Dornauer könnte den Entscheid beeinspruchen, dann wandert die Sache auf Bundesebene.