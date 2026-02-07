Und wieder hat er (verbal) zugeschlagen, der frühere Tiroler SPÖ-Obmann und nunmehrige wilde Abgeordnete Georg Dornauer. Bei der letzten Sitzung des Tiroler Landtages setzte er wieder zum Watschentanz an. Besonders seine Genossinnen und Genossen bekamen ordentlich Fett ab.
Georg Dornauer begann seine Rede mit einer Lobeshymne. Im Mittelpunkt stand dabei der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP, dem er für seine „One-Man-Show“ der letzten Wochen applaudierte.
LH-Vorsitz und Schachzug
Als Beispiele nannte er seine Performance bei der Übernahme des Vorsitzes der Landeshauptleute-Konferenz. „Es war ein guter Schachzug, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner von Anfang an ein bisschen mitspielen zu lassen. So kann man den Vorsitz in der LH-Konferenz gleich um weitere sechs Monate prolongieren“, sagte Dornauer.
Auch die Öffnung der Tiroler ÖVP in Richtung FPÖ durch Klubobmann Jakob Wolf sei ein genialer Schachzug gewesen. „Eine Brandmauer kam bei der Bevölkerung noch nie gut an“, weiß Dornauer aus eigener Erfahrung.
Das ist wohl meiner Rest-Eitelkeit geschuldet, die mein Nachfolger Philip Wohlgemuth bekanntlich nicht hat.
Georg Dornauer
Bild: Christof Birbaumer
„Mir wäre da nicht ganz wohl“
Gleichzeitig kassierte „seine“ SPÖ ein paar saftige Watschn. Während der Landeshauptmann ein Macherimage und Leadership demonstriere, schaue die SPÖ, so Dornauer, nur tatenlos zu.
„Mir wäre da als Koalitionspartner in den letzten sieben, acht Wochen nicht ganz wohl gewesen. Aber das ist wohl meiner Rest-Eitelkeit geschuldet, die mein Nachfolger Philip Wohlgemuth bekanntlich nicht hat. Du, lieber Philip, schaust da mit deiner Besonnenheit einfach nur zu“, polemisierte Georg Dornauer. „Die SPÖ ist in der Regierung nur mehr Zuschauer!“
Was ist mit der Durchschlagskraft?
Auch die fehlende Durchschlagskraft der Landesregierung prangerte Dornauer an. Und nannte zwei Beispiele: Einmal den Waldbrand auf der Nordkette kurz vor Silvester– da dauerte es fast einen Tag, bis endlich ein Bundesheer-Hubschrauber zum Löschen da war. „Wo war da die Durchschlagskraft in Richtung Verteidigungsministerin?“, fragte Dornauer.
Zweites Beispiel: zweigleisiger Bahnausbau im Oberland. „Der ist abgesagt. Ich weiß nicht, was du da mit dem Minister Hanke ausgemacht hast, Zumtobel“, so Dornauer in Richtung Verkehrs-Landesrat René Zumtobel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.