„Mir wäre da als Koalitionspartner in den letzten sieben, acht Wochen nicht ganz wohl gewesen. Aber das ist wohl meiner Rest-Eitelkeit geschuldet, die mein Nachfolger Philip Wohlgemuth bekanntlich nicht hat. Du, lieber Philip, schaust da mit deiner Besonnenheit einfach nur zu“, polemisierte Georg Dornauer. „Die SPÖ ist in der Regierung nur mehr Zuschauer!“