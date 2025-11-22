ÖVP fand Dornauers Idee toll – die SPÖ musste mit

Aus für Erhöhung der Netzgebühren gefordert

Nun wurde im Landtag erneut ein Dornauer-Antrag verhandelt. Der Polit-Sonnyboy, den im Landtag alle nur „den Schorsch“ nennen, verlangte darin das Aus für die geplante Anhebung der Netzgebühren ab 2026. Die Landesregierung solle Druck machen auf VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, fordert er: „Die anhaltend hohen Energiepreise, insbesondere im Strombereich, zählen zu den wesentlichen Treibern der derzeitigen Inflation.“