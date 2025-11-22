Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Späte Genugtuung

ÖVP fand Dornauers Idee toll – die SPÖ musste mit

Tirol
22.11.2025 08:00
Der Landtag beschloss zwei Entschließungsanträge, die auf Dornauer zurückgehen.
Der Landtag beschloss zwei Entschließungsanträge, die auf Dornauer zurückgehen.(Bild: Johanna Birbaumer)

Anträge im Landtag brachten Polit-Showmaster Georg Dornauer bis dato gar kein Glück – Stichwort Rauswurf aus seiner Partei! Jetzt landete er jedoch zwei Treffer, einer betraf eine „ketzerische Idee“... 

0 Kommentare

Übergewinne der Tiwag an die Tiroler Haushalte zurückgeben und die Kinderbetreuung ausbauen – das war im Oktober die Idee von Ex-SP-Parteichef Georg Dornauer, die er als Antrag für den Landtag formulierte.

Das brachte ihm einen Rauswurf aus seiner wegen der Benko-Jagdaffäre ohnehin schon übellaunigen Partei ein, die darin einen Verstoß gegen das Koalitionspapier mit der ÖVP erkannt hatte. Dornauer legte Einspruch beim Parteischiedsgericht ein. Seitdem agiert er als „wilder Abgeordneter“, bis eine Entscheidung vorliegt.

Zitat Icon

Die anhaltend hohen Energiepreise, insbesondere im Strombereich, zählen zu den wesentlichen Treibern der derzeitigen Inflation.

Ex-SP-Chef Georg Dornauer

Aus für Erhöhung der Netzgebühren gefordert
Nun wurde im Landtag erneut ein Dornauer-Antrag verhandelt. Der Polit-Sonnyboy, den im Landtag alle nur „den Schorsch“ nennen, verlangte darin das Aus für die geplante Anhebung der Netzgebühren ab 2026. Die Landesregierung solle Druck machen auf VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, fordert er: „Die anhaltend hohen Energiepreise, insbesondere im Strombereich, zählen zu den wesentlichen Treibern der derzeitigen Inflation.“

Einstimmiger Beschluss
Und siehe da: „Ein hervorragender Antrag!“, lobte ÖVP-Schwergewicht Jakob Wolf, schwarzer Klubchef und Koalitions-Dirigent in Personalunion. Somit musste auch die SPÖ wohl oder übel einem leicht umformulieren Entschließungsantrag zustimmen, den letztlich auch alle vier Oppositionsparteien mittrugen.

Lesen Sie auch:
Georg Dornauer fordert die Aussetzung der Netzgebührenerhöhung.
Energiepreis-Wirbel
Rebell Dornauer grätscht „seiner“ Regierung hinein
22.10.2025
SPÖ stellt Weichen
Dornauer ist nun Fall für Partei-Schiedsgericht
31.10.2025

Pikanterweise war Themenstarter Dornauer bei der Zuerkennung der Dringlichkeit seines eigenen Antrags persönlich gar nicht dabei, weil er „beruflich bedingt“ zu spät zur Sitzung kam: „Ich danke allen Mandataren, auch wenn ich persönlich nicht da war“, sagte er.

Tiwag-Antrag bis auf Rückzahlung umgesetzt
Der Wirtschaftsminister wird den Entschließungsantrag zur Kenntnis nehmen, weh tun wird er ihm nicht übermäßig. Übrigens kam auch Dornauers angeblich so ketzerischer Tiwag-Antrag noch zu Ehren: Auch er wurde beschlossen, zwar in abgewandelter Form, aber immerhin. Und vor allem auch mit den Stimmen der SPÖ. 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Georg Dornauer
ÖVPSPÖ
RauswurfLandtagWirtschaftsminister
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
170.167 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
105.674 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.782 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf