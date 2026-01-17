Dornauers Zoff mit SPÖ: So stehen seine Chancen

„Neue Garde“ sagt, wo's langgeht

Welche Chancen werden Dornauer eingeräumt, vor dem Schiedsgericht zu obsiegen? Gemäß Organisationsstatut der Tiroler SPÖ besteht das „Parteigericht“ aus einem oder einer Vorsitzenden und vier Beiräten bzw. -innen, wovon zwei jeweils von den Verfahrensparteien von einer „Schiedsrichterliste“ nominiert werden. Diese wurde von den Bezirksorganisationen vorgeschlagen und vom Landesparteitag gewählt. Der wiederum fand im Juni 2025 statt – also zu einem Zeitpunkt, an dem Dornauer nichts mehr zu sagen gehabt hat. Bei diesem Parteitag wurde Philip Wohlgemuth als neuer Parteichef mit 96 Prozent inthronisiert.