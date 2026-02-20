Erste Klimaaktivisten zu Geldstrafe verurteilt

Selten ist das Polizeiaufgebot vor und im Wiener Landl so hoch wie am Freitag. Vor dem Gebäude haben sich bereits in der Früh trotz Schneegestöber über ein Dutzend Unterstützer gesammelt, mit Plakaten und Sprechchören: „Klimaschutz ist kein Verbrechen.“ Denn es startet die Prozessreihe gegen insgesamt 47 ehemalige Mitglieder der Letzten Generation. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal 401 müssen die ersten sieben Aktivisten vor die Einzelrichterin.