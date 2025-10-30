Wiener Landl erwartet logistischer Wahnsinn

Wo sollen 42 Angeklagte sitzen?

Unter den nun angeklagten Klimaklebern muss sich auch mindestens ein junger Erwachsener oder unter 18-Jähriger befinden, denn es wird von einer Jugendrichterin verhandelt. Wie sich die Aktivisten verantworten werden, lässt sich aus einer Aussendung erahnen: „Dieser Prozess ist eine Farce und dient nur zur Abschreckung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Kein Wunder, dass sich Österreichs Demokratie immer weiter verschlechtert.“