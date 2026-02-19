„Geheimagent“ wollte Russenjacht in Triest entern

Mann: „Die Jacht ist mein Eigentum“

Kurz darauf wurde die auf die Jacht zulaufende Jacht von eine Patroillenboot der Finanzpolizei abgefangen. Während der Kontrolle behauptete der Triestiner zunächst, er sei ein „Geheimagent unter Deckung“, um dann seine Aussage aber wieder zu ändern: „Die Jacht ist mein Eigentum“, soll er gesagt haben.