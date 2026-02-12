Oligarchen-Jacht kostete Italien bisher 36 Mio. €

Über die horrenden Wartungskosten berichtete die römische Tageszeitung „Il Fatto Quotidiano“ am Donnerstag. Die Jacht liegt seit der Beschlagnahmung vor Triest am Anker. Die hohen Kosten für die Wartung lösten Diskussionen in der Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus. „Um den Russen zu schaden, geben wir das Geld der Italiener für eine Jacht aus, das ist ein Wahnsinn“, kritisierte Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini laut dem Blatt.