Wartung ist teuer
Oligarchen-Jacht kostete Italien bisher 36 Mio. €
Für die Wartung der weltweit größten Segeljacht „A“, die seit März 2022 im Golf von Triest liegt, hat der italienische Staat bisher rund 36 Millionen Euro ausgeben müssen. Laut italienischen Behörden ist das rund 530 Millionen Euro teure Schiff, das nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs festgesetzt wurde, dem russischen Milliardär Andrej Melnitschenko zuzurechnen.
Über die horrenden Wartungskosten berichtete die römische Tageszeitung „Il Fatto Quotidiano“ am Donnerstag. Die Jacht liegt seit der Beschlagnahmung vor Triest am Anker. Die hohen Kosten für die Wartung lösten Diskussionen in der Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus. „Um den Russen zu schaden, geben wir das Geld der Italiener für eine Jacht aus, das ist ein Wahnsinn“, kritisierte Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini laut dem Blatt.
Melnitschenko bestreitet Eigentümerschaft
Melnitschenko bestreitet, Eigentümer der von Stardesigner Philippe Starck entworfenen Jacht zu sein. Er erklärte, das Schiff gehöre einem Trust mit unabhängigem Treuhänder. Nach Darstellung der italienischen und europäischen Behörden führt die Eigentümerkonstruktion jedoch letztlich zu Melnitschenko und seiner Familie zurück.
Die Verwaltung der Jacht liegt derzeit bei der italienischen staatlichen Vermögensagentur Agenzia del Demanio. Nach einem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine will Italien die bisher aufgewendeten Kosten für Wartung und Liegeplatz zurückfordern.
