Männer wollten radioaktives Material schmuggeln

Motiv bislang unklar

Der Staatsschutz äußerte sich weder zur Nationalität der Festgenommenen noch zu deren Motiven. Solches Nuklearmaterial werde aber „in der Regel“ zu terroristischen Zwecken genutzt, sagte Vizebehördenchef Lascha Magradse der georgischen Nachrichtenagentur Interpress News zufolge. Unabhängige Bestätigungen für die Geheimdienstangaben gab es nicht.