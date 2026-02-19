Vorteilswelt
Terror vereitelt?

Männer wollten radioaktives Material schmuggeln

Ausland
19.02.2026 17:03
Im vergangenen Jahr waren in Georgien drei Chinesen festgenommen worden, die angeblich zwei ...
Im vergangenen Jahr waren in Georgien drei Chinesen festgenommen worden, die angeblich zwei Kilogramm Uran für 400.000 US-Dollar kaufen wollten.(Bild: evgenyi egoreichenkov stock.adobe)
Zwei Männer wollten radioaktive Stoffe – Uran und Cäsium-137 – aus Georgien ins Ausland schmuggeln. Vermutet wird, dass sie diese für einen Terroranschlag einsetzen wollten.

Die Sicherheitsbehörden in Georgien haben nach eigenen Angaben den Schmuggel radioaktiver Stoffe ins Ausland verhindert. Zwei Männer seien festgenommen worden, teilte der Staatsschutz der Südkaukasusrepublik am Donnerstag in Tiflis (Tbilissi) mit.

Zur Menge des Nuklearmaterials wurden keine Angaben gemacht, doch wollten die Festgenommenen angeblich drei Millionen US-Dollar (ca. 2,5 Millionen Euro) dafür zahlen. Es habe Vorbereitungen gegeben, das Material ins Ausland zu schmuggeln.

Lesen Sie auch:
Großaufgebot der Einsatzkräfte in Wien-Liesing. Angaben zum radioaktiven Objekt machen die ...
Mitarbeiter betroffen
Radioaktiver Müll in Wien: Spezialeinheit vor Ort
09.02.2026
Krone Plus Logo
Herkunft unbekannt
Jetzt Ermittlungen nach Fund von radioaktivem Rohr
10.02.2026

Motiv bislang unklar
Der Staatsschutz äußerte sich weder zur Nationalität der Festgenommenen noch zu deren Motiven. Solches Nuklearmaterial werde aber „in der Regel“ zu terroristischen Zwecken genutzt, sagte Vizebehördenchef Lascha Magradse der georgischen Nachrichtenagentur Interpress News zufolge. Unabhängige Bestätigungen für die Geheimdienstangaben gab es nicht.

Ausland
19.02.2026 17:03
