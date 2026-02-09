Radioaktiver Müll in Wien: Spezialeinheit vor Ort

Gelände großflächig abgesperrt

Währenddessen blieb das Einsatzgebiet hermetisch abgeriegelt. Feuerwehr, Polizei und Rettung arbeiteten weiter Hand in Hand. Ziel war es, einen sicheren Zustand herzustellen und auszuschließen, dass sich noch weitere belastete Gegenstände am Gelände befinden. Zur Herkunft oder Art des verdächtigen Objekts gibt es derzeit keine Angaben. Die Polizei führt Nachforschungen durch, unterstützt von gefahrstoffkundigen Spezialisten. Auch Experten der Seibersdorf-Labors sind eingebunden und setzen gemeinsam mit den Behörden die erforderlichen Maßnahmen.