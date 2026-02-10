Jetzt Ermittlungen nach Fund von radioaktivem Rohr

Ein radioaktiv verstrahltes Rohr löste am Montag in Liesing einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus. Vier Mitarbeiter im Spital. Mittlerweile sickern mehr Details zum Vorfall durch, das Landeskriminalamt ermittelt. Doch die Herkunft des verstrahlten Rohrs bleibt selbst für Experten weiter unklar. Viele Fragen sind noch offen.