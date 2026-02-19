Gewaltige Schelte aus Kärnten für Innenminister

Nicht nur die Kärntner Freiheitlichen üben Kritik am Peršmanhof-Besuch von Bundesinnenminister Gerhard Karner. Auch aus den eigenen Reihen kommen scharfe Worte. Kärntens VP-Chef Martin Gruber wünscht sich mehr Unterstützung für die einschreitenden Beamten.
Dass die Causa Peršmanhof auf politischer Ebene noch lange nicht verdaut ist, zeigt auch der heutige Besuch von Bundesinnenminister Gerhard Karner, der gemeinsam mit Landeschef Peter Kaiser die Gedenkstätte besuchte. Und dafür muss der Minister einiges einstecken.
Gruber schießt scharf gegen Parteikollegen
Denn schon am Aschermittwoch kritisierte VP-Landeschef Martin Gruber den Besuch seines Parteikollegen. Vor rund 800 Parteianhängern ging der Landesvize mit Karner hart ins Gericht, weil er sich nach dem umstrittenen Einsatz nie bei den einschreitenden Beamten gezeigt habe und ihnen nicht den Rücken gestärkt hätte.
Freiheitliche toben weiter
Das war die erste Schelte für Karner. Die Zweite kommt von FP-Boss Erwin Angerer. Auch der Freiheitliche kritisiert das Vorgehen des Innenministers. „Dieser Besuch am Peršmanhof ist ein Armutszeugnis der ÖVP. Karner stellt sich damit hinter gewaltbereite linke Berufsdemonstranten, also auf die Seite der wahren Gefährder von Recht und Ordnung und damit der Grundpfeiler unserer Demokratie. Wir stehen weiterhin auf der Seite der Polizei, während der Innenminister den Kniefall vor linken Randalierern übt“, poltert Angerer, dessen Partei nach dem Einsatz die Polizisten in Schutz nahm.
Der Blaue kritisiert nicht nur Karner selbst, sondern auch die „fragwürdig besetzte Analysekommission“, die zum Schluss kam, dass der Einsatz überzogen war.
Während die Kritik von Angerer den Innenminister kaltlassen dürfte, ist Grubers Kritik dann doch ein Warnsignal ...
