Gewaltige Schelte aus Kärnten für Innenminister

Freiheitliche toben weiter

Das war die erste Schelte für Karner. Die Zweite kommt von FP-Boss Erwin Angerer. Auch der Freiheitliche kritisiert das Vorgehen des Innenministers. „Dieser Besuch am Peršmanhof ist ein Armutszeugnis der ÖVP. Karner stellt sich damit hinter gewaltbereite linke Berufsdemonstranten, also auf die Seite der wahren Gefährder von Recht und Ordnung und damit der Grundpfeiler unserer Demokratie. Wir stehen weiterhin auf der Seite der Polizei, während der Innenminister den Kniefall vor linken Randalierern übt“, poltert Angerer, dessen Partei nach dem Einsatz die Polizisten in Schutz nahm.