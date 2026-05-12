Alkoholisierter Lenker fuhr Bekannten an – tot

Montagnacht kam es im Bezirk Murau in der Steiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst und getötet. Der Lenker des Pkw war schwer alkoholisiert. Die beiden Männer kannten sich.
Am Montagabend war der 65-Jährige aus dem Bezirk Murau beim 36-Jährigen in Krakau zu Besuch, bevor er gegen 23 Uhr mit seinem E-Bike in die Richtung seines Wohnortes fuhr. Kurze Zeit später verließ auch der 36-Jährige sein Haus und fuhr mit seinem Pkw los.
Autofahrer schwer alkoholisiert
Auf der L522 im Ortsteil Krakauhintermühlen kam es gegen 23.20 Uhr schließlich zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Bike-Fahrer. Nach dem Zusammenstoß blieb der 36-Jährige stehen, suchte den 65-Jährigen und setzte einen Notruf ab. Die Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Der 65-Jährige verstarb an der Unfallstelle.
Anzeige wegen fahrlässiger Tötung
Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Weiters wurde der 36-Jährige zu einer medizinischen Abklärung in das LKH Tamsweg gebracht. Er wird wegen fahrlässiger Tötung an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.
Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete zudem eine Obduktion der Leiche an. Die Angehörigen des 65-Jährigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.
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