Alkoholisierter Lenker fuhr Bekannten an – tot

Autofahrer schwer alkoholisiert

Auf der L522 im Ortsteil Krakauhintermühlen kam es gegen 23.20 Uhr schließlich zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Bike-Fahrer. Nach dem Zusammenstoß blieb der 36-Jährige stehen, suchte den 65-Jährigen und setzte einen Notruf ab. Die Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Der 65-Jährige verstarb an der Unfallstelle.