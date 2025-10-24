Land bringt Anzeige bei Staatsanwaltschaft ein

Würdiges Gedenken sicherstellen

Das Land will auch den Empfehlungen der Kommission Folge leisten – gerade mit Blick auf ein würdiges Gedenken. „Seitens des Landes werden wir alles tun, um notwendige Sensibilisierungsmaßnahmen, insbesondere was Gedenkstätten betrifft, umzusetzen“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser dazu. „Wer den ausgeuferten Polizeieinsatz zum Anlass nimmt, um mit Provokationen, egal von welcher Seite, sich selbst zu profilieren, der fügt Kärnten, unserer Heimat, enormen Schaden zu.“