Vernichtende Kritik zum Einsatz bei Gedenkstätte

Als am 27. Juli ein Großaufgebot der Polizei, der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wegen eines Antifa-Bildungscamps aufmarschierte, ahnten einige Verantwortliche wohl nicht, dass ihr Handeln weitreichende Folgen haben wird. Denn der Einsatz löste politische Spannungen zwischen Österreich und Slowenien aus und das Bundesministerium für Inneres richtete eine eigene Analysekommission ein. Kurz darauf wurde der Einsatzleiter versetzt. Doch das dürfte erst der Anfang des Köpferollens gewesen sein.