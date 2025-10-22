Vernichtende Kritik zum Einsatz bei Gedenkstätte

Nach dem umstrittenen Einsatz bei der Gedenkstätte Peršmanhof in der Südkärntner Gemeinde Bad Eiskappel liegt der Endbericht der eingesetzten Untersuchungskommission vor. Die „Krone“ kennt die Details, der Bericht ist teilweise vernichtend.
Als am 27. Juli ein Großaufgebot der Polizei, der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wegen eines Antifa-Bildungscamps aufmarschierte, ahnten einige Verantwortliche wohl nicht, dass ihr Handeln weitreichende Folgen haben wird. Denn der Einsatz löste politische Spannungen zwischen Österreich und Slowenien aus und das Bundesministerium für Inneres richtete eine eigene Analysekommission ein. Kurz darauf wurde der Einsatzleiter versetzt. Doch das dürfte erst der Anfang des Köpferollens gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.