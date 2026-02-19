Das alljährliche Treffen der „Verwandtschaft“

Traum vom Landeshauptmann

Aber die große Eskalation – wie es Rian in seinem gleichnamigen Hit besingt – ist dann doch ausgeblieben. Vielmehr gab es zahlreiche Lobeshymnen für den Vizelandeshauptmann. Und zwar von seinen Bezirksfunktionären. Bei ihren Dankesworten wurden die Erfolge der beiden schwarzen Regierungsmitglieder regelrecht gefeiert. Einige von ihnen haben bei den Erfolgen bewusst – oder unbewusst – darauf vergessen, dass gewisse Beschlüsse eher dem roten Lager zuzuschreiben sind. Trotzdem träumte Obernosterer schon davon, dass bei Gruber das „Vize“ vor dem Landeshauptmann weggestrichen wird.