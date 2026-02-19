Vorteilswelt
Who is affected?

Skidata boss keeps all employees in suspense

19.02.2026 05:00
There are 433 people working at the company's headquarters in Grödig – by the end of March, ...
There are 433 people working at the company's headquarters in Grödig – by the end of March, there will be 45 fewer.
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

The 433 employees at Skidata in Grödig, Salzburg, learned from the "Krone" newspaper that ten percent of them are to be laid off. No one knows who. Now the company's CEO is speaking out, but he is keeping quiet...

The Krone headline on Monday hit the workforce like a bolt of lightning: "Skidata plans to cut jobs in Grödig." The company had registered 45 employees for termination with the Public Employment Service (AMS). With 433 employees, that is just over ten percent of the workforce.

19.02.2026 05:00
