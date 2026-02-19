Die Scharrers haben Eisstockschießen im Blut

Wenn Vater Erich Scharrer über seine Söhne Martin und Andreas spricht, spürt man förmlich seinen Stolz auf den Nachwuchs. Der gemeinsam mit dem Papa und den engen Freunden Markus Öppinger und Ewald Ratzenböck aktuell mit dem sensationellen zweiten Platz im Teambewerb der Stocksport-Staatsmeisterschaften in Salzburg für Furore gesorgt hat. „Meine Buam sind super, aber auch sie machen Fehler“, weiß Mastermind Erich, der im beschaulichen Neustift im Mühlkreis nahe der bayrischen Grenze den Hotspot im Kampf um Zentimeter etabliert hat.

Durchmarsch bis nach oben

„Wir haben den Durchmarsch von der Landesliga bis ins Oberhaus geschafft“, so Erich, der Sohn Andreas bei der nächsten Challenge betreuen wird: Der Europameisterschaft im März in Inzell, wo sich der U23-Weltmeister eine (Gold)-Medaille krallen will. „Bei uns daheim in Neustift hat’s immer nur Eisstockschießen gegeben, das liegt uns im Blut. Sogar meine Frau hat vor drei Jahren mit diesem Sport begonnen“, verrät Erich, der gemeinsam mit seinen Söhnen lange Jahre beim vom Schaumrollenkönig und Sharon-Stone-Gastgeber beim Wiener Opernball, Karl Guschlbauer, gesponserten Spitzenklub St. Willibald die Stöcke schmiss. Erich Scharrer: „Unser Verhältnis ist gut, aber wir wollten unseren Verein nach oben bringen.“