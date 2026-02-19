Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Familien-Business

Die Scharrers haben Eisstockschießen im Blut

Oberösterreich
19.02.2026 12:30
Stocksport-Supertalent Andreas Scharrer.
Stocksport-Supertalent Andreas Scharrer.(Bild: GEPA)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Eine sportverrückte Familie aus Neustift im Mühlkreis Nahe der bayrischen Grenze mischt den österreichischen Stocksport auf. Vater und Mastermind Erich Scharrer sagt:  „Ich bin stolz auf meine Buam“. Im März soll bei der EM in Inzell die Medaillensammlung erneut anwachsen.

0 Kommentare

Wenn Vater Erich Scharrer über seine Söhne Martin und Andreas spricht, spürt man förmlich seinen Stolz auf den Nachwuchs. Der gemeinsam mit dem Papa und den engen Freunden Markus Öppinger und Ewald Ratzenböck aktuell mit dem sensationellen zweiten Platz im Teambewerb der Stocksport-Staatsmeisterschaften in Salzburg für Furore gesorgt hat. „Meine Buam sind super, aber auch sie machen Fehler“, weiß Mastermind Erich, der im beschaulichen Neustift im Mühlkreis nahe der bayrischen Grenze den Hotspot im Kampf um Zentimeter etabliert hat.
Durchmarsch bis nach oben
„Wir haben den Durchmarsch von der Landesliga bis ins Oberhaus geschafft“, so Erich, der Sohn Andreas bei der nächsten Challenge betreuen wird: Der Europameisterschaft im März in Inzell, wo sich der U23-Weltmeister eine (Gold)-Medaille krallen will. „Bei uns daheim in Neustift hat’s immer nur Eisstockschießen gegeben, das liegt uns im Blut. Sogar meine Frau hat vor drei Jahren mit diesem Sport begonnen“, verrät Erich, der gemeinsam mit seinen Söhnen lange Jahre beim vom Schaumrollenkönig und Sharon-Stone-Gastgeber beim Wiener Opernball, Karl Guschlbauer, gesponserten Spitzenklub St. Willibald die Stöcke schmiss. Erich Scharrer: „Unser Verhältnis ist gut, aber wir wollten unseren Verein nach oben bringen.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
19.02.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.463 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
146.749 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.979 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1650 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
752 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
682 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Familien-Business
Die Scharrers haben Eisstockschießen im Blut
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
Krone Plus Logo
„Krone“ in Bayern
Pferde, Bier und Attacken: So lief die Söder-Show
Landesgericht Linz
Drei Faustfeuerwaffen und 543 Messer abgenommen
Aufrüstungs-Boom
32 Bewerber für Millionen-Förderung zu Sicherheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf