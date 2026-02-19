Zwei Teams, ein Ziel – das Frühjahr wird heiß!

Kapfenberg legt am Freitag bei Aufstiegskandidat Lustenau, gegen den man im Herbst in Liga und Cup zwei Siege (3:1, 2:0) feiern konnte, los. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, wir haben gegen starke Teams durch die Bank gute Leistungen abgeliefert. Nur zuletzt gegen Lafnitz waren wir schlecht“, sagt KSV-Trainer Vladimir Petrovic. Mit Prohart (Vienna) haben die Falken im Winter zwar einen wichtigen Spieler verloren, der Kader sei laut Petrovic jetzt aber stärker als noch im Herbst.