Zwei Teams, ein Ziel – das Frühjahr wird heiß!

In der 2. Fußball-Liga rollt ab Freitag wieder der Ball. Den zwei steirischen Mannschaften steht vor dem Frühjahrsstart das Wasser bis zum Hals. Sturm II (Vorletzter) und Kapfenberg (12.) stecken tief im Abstiegssumpf. Doch auf beiden Seiten ist der Optimismus groß, dass der Weg in die Regionalliga abgewendet werden kann.
Kapfenberg legt am Freitag bei Aufstiegskandidat Lustenau, gegen den man im Herbst in Liga und Cup zwei Siege (3:1, 2:0) feiern konnte, los. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, wir haben gegen starke Teams durch die Bank gute Leistungen abgeliefert. Nur zuletzt gegen Lafnitz waren wir schlecht“, sagt KSV-Trainer Vladimir Petrovic. Mit Prohart (Vienna) haben die Falken im Winter zwar einen wichtigen Spieler verloren, der Kader sei laut Petrovic jetzt aber stärker als noch im Herbst.
