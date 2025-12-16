Tausende Dinosaurierspuren in Lombardei entdeckt

„Größter Fundort in Alpen“

Die Spuren befinden sich auf nahezu senkrechten Dolomitwänden und ziehen sich teils über mehrere Kilometer. Einige Abdrücke zeigen sogar Details wie Zehen und Krallen. „Es handelt sich um ein wahres Tal der Dinosaurier, das sich über Kilometer erstreckt. Es ist der größte Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit“, so der Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturhistorischen Museum Mailand.