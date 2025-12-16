Zufallsfund begeistert
Tausende Dinosaurierspuren in Lombardei entdeckt
Im Nationalpark Stilfserjoch in der Lombardei haben Forscher Tausende Dinosaurierspuren entdeckt. Die Abdrücke sind rund 210 Millionen Jahre alt und stammen vermutlich von großen Pflanzenfressern, die sich in Herden bewegten.
Die Spuren ziehen sich über mehrere Kilometer hinweg durch das Fraele-Tal bei Valdidentro, zwischen Livigno und Bormio. Nach Einschätzung des Experten handelt es sich um die bedeutendste Entdeckung von Dinosaurierspuren in Italien seit Jahrzehnten.
„Größter Fundort in Alpen“
Die Spuren befinden sich auf nahezu senkrechten Dolomitwänden und ziehen sich teils über mehrere Kilometer. Einige Abdrücke zeigen sogar Details wie Zehen und Krallen. „Es handelt sich um ein wahres Tal der Dinosaurier, das sich über Kilometer erstreckt. Es ist der größte Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit“, so der Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturhistorischen Museum Mailand.
Sehen Sie hier einen Beitrag auf X, der die Dinospuren zeigt:
Landschaft ähnelte Tropen
Die Tiere bewegten sich entlang der Küsten des damaligen Tethys-Ozeans in einer Landschaft, die heutigen tropischen Küsten ähnelte. Manche Spuren deuten auf synchronisierte Bewegungen von Herden hin, andere auf komplexes Verhalten, etwa Gruppierungen in Kreisformationen.
Naturfotograf entdeckte Spuren
Entdeckt wurden die Fossilien am 14. September zufällig vom Naturfotografen Elio Della Ferrera, der dort Wildtiere fotografierte und auf bis zu 40 Zentimeter große Abdrücke stieß. Der genaue Fundort liegt in Valdidentro zwischen Livigno und Bormio. Es handelt sich um die ersten jemals in der Lombardei entdeckten Dinosaurierspuren.
