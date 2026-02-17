Autolenker fuhr in Radarkontrolle – und gab Gas

Eine zu hohe Geschwindigkeit wurde bei einem Villacher Autofahrer gemessen, doch der ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr heim. Aus gutem Grund...
Lasermessungen führte die Polizei am Dienstag um die Mittagszeit im Stadtgebiet von Villach durch. Dabei wurde ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker blieb aber trotz Anhaltezeichen nicht stehen, weshalb die Beamten zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers fuhren. Dort konnte der 37-jährige Fahrzeuglenker und Zulassungsbesitzer angetroffen werden.
Die Beamten nahmen am Villacher Symptome, die auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol hinwiesen, wahr. Ein Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem 37-Jährigen vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.
