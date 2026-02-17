Autolenker fuhr in Radarkontrolle – und gab Gas

Lasermessungen führte die Polizei am Dienstag um die Mittagszeit im Stadtgebiet von Villach durch. Dabei wurde ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker blieb aber trotz Anhaltezeichen nicht stehen, weshalb die Beamten zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers fuhren. Dort konnte der 37-jährige Fahrzeuglenker und Zulassungsbesitzer angetroffen werden.