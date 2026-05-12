Brasiliens Sehnsucht: „Traue Carlo die Wende zu!“

Bei keiner anderen Nation ist WM für WM der Druck so hoch, bei keiner anderen Nation wird der Titel so ersehnt und von vielen Fans auch geradezu verlangt wie in Brasilien. Gerade in für die Bevölkerung schweren Zeiten gilt die „Selecao“ als Identifikationsfigur Nummer eins, als Ablenkung vom Alltag, als Symbol der Hoffnung und der Fähigkeiten des Landes.