Brasiliens Sehnsucht: „Traue Carlo die Wende zu!“

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Während der WM wird in Brasilien wieder Ausnahmezustand sein, die Sehnsucht nach der „Hexa“, dem sechsten Titel, das ganze Land einen. Der Trumpf der „Selecao“ könnte auf der Trainerbank sitzen.
Bei keiner anderen Nation ist WM für WM der Druck so hoch, bei keiner anderen Nation wird der Titel so ersehnt und von vielen Fans auch geradezu verlangt wie in Brasilien. Gerade in für die Bevölkerung schweren Zeiten gilt die „Selecao“ als Identifikationsfigur Nummer eins, als Ablenkung vom Alltag, als Symbol der Hoffnung und der Fähigkeiten des Landes.
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