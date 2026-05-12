Retourkutsche: Yamal stichelt gegen Bellingham

Wer zuletzt lacht ... In all dem Jubel über die gewonnene Meisterschaft hat sich Barcelonas Lamine Yamal einen kleinen Seitenhieb gegen Real Madrids Jude Bellingham nicht verkneifen können. Mit einer frechen Instagram-Story „rächte“ sich der Spanier am Briten.
Hintergrund: Nachdem Real Madrid den „Clasico“ im Oktober gewinnen konnte, postete Bellingham anschließend in Hinblick auf all die Sticheleien im Vorfeld der Partie: „Reden ist billig. Auf geht’s Madrid, für immer!!!“
Revanche geglückt
Keine sieben Monate später konnten die Katalanen ausgerechnet mit dem 2:0-Erfolg gegen die „Königlichen“ den Titel in La Liga fixieren, drei Spieltage für Saisonende ist Barca für die Hauptstädter nicht mehr einzuholen.
Yamals Reaktion darauf? In seiner Instagram-Story postete der junge Flügelstürmer ein Foto, das ihn beim Jubeln auf der Tribüne zeigt, dazu schrieb er: „Reden ist billig“ und untermalte die Botschaft mit einigen weinenden Emojis. Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus ...
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