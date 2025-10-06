Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!

Der ehemalige Stundenhotel-Betreiber, der sich selbst als eine Art „Staatsverweigerer“ sieht, kam nach einem Schreiben zum Haftantritt auf die Idee, sein Geschlecht zu ändern. Der Wiener hatte gefälschte Silbermünzen verkauft und drei Monate Haft ausgefasst. „Ich dachte mir: Dann gehe ich eben ins Frauengefängnis“, erklärt er den Grund für den Geschlechtswechsel. Für die/den 60-jährige/n verheirateten Menschen mit zwei Kindern ist klar: „Jeder, der sich als Frau fühlt, soll seinen Gefühlen freien Lauf lassen und das auch so eintragen lassen.“