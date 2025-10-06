Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann wurde zur Frau

Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!

Österreich
06.10.2025 15:13

Paukenschlag in der Causa „Waltraud“: Das ist jener Mann, der sich zur Frau ohne Geschlechtsumwandlung umschreiben ließ und früher in Pension gehen darf. Seither ist die halbe Republik in Aufruhr. Jetzt die überraschende Wende: Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen „Waltraud“ wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs.

0 Kommentare

Dieser Fall stellt die Genderpolitik auf den Kopf. Der Ex-Rotlichtboss Walter änderte – wie berichtet – sein Geschlecht auf weiblich und könnte dadurch rund vier Jahre früher in Pension gehen. Mehr noch: Er könnte eine fällige Haftstrafe durch den Geschlechtswechsel nun sogar im Frauengefängnis absitzen. 

Der ehemalige Stundenhotel-Betreiber, der sich selbst als eine Art „Staatsverweigerer“ sieht, kam nach einem Schreiben zum Haftantritt auf die Idee, sein Geschlecht zu ändern. Der Wiener hatte gefälschte Silbermünzen verkauft und drei Monate Haft ausgefasst. „Ich dachte mir: Dann gehe ich eben ins Frauengefängnis“, erklärt er den Grund für den Geschlechtswechsel. Für die/den 60-jährige/n verheirateten Menschen mit zwei Kindern ist klar: „Jeder, der sich als Frau fühlt, soll seinen Gefühlen freien Lauf lassen und das auch so eintragen lassen.“

Fakt ist in diesem Fall: Walter P. wurde offiziell von den Behörden zu Waldtraud gemacht. Gutachter nahmen die persönliche „verzwickte“ Lage und Version Waltrauds ernst – er wurde zur Frau. 

Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Ich bin und bleibe eine Frau“
Die Wogen gehen hoch: Alleine bei der „Krone“ Frage des Tages – „Nach Geschlechtswechsel früher in Pension: Ist das gerecht?“ antworteten 89 Prozent der User mit NEIN.

Was die Pensionsversicherung und ihren früheren Pensionsantritt betrifft, sagt Waltraud – ein muskulöser Mann, behaart am ganzen Körper, nur nicht am Kopf, der ist kahl – nur: „Kein Beamter kann beurteilen, wie viel Frau ich bin. Es würde dann vielleicht ein Gegengutachten geben. Aber ich bleibe dabei: Ich bin und bleibe eine Frau.“  

Lesen Sie auch:
Waltraud überlegt, nun auch beim Bewerb für Frauen-Gewichtheben mitzumachen.
SIE legt nach:
Frau Waltraud will jetzt Gewichtheberin werden!
05.10.2025
Und in Frauenzelle?
Nach Geschlechtswechsel darf SIE früher in Pension
05.10.2025

Im Innenministerium läuten indessen die Alarmglocken. Minister Gerhard Karner hat Ermittlungen in Auftrag gegeben. „Waltraud“ wird derzeit ganz genau „durchleuchtet“. Das Magistrat der Stadt Wien wurde als zuständige Personalstandbehörde beauftragt, „das beigebrachte Gutachten zu überprüfen.“ Begründung: „Es kann aufgrund der Aussagen in der Kronenzeitung nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Gefälligkeitsgutachten und damit um einen strafrechtlichen Tatbestand handelt.“ 

Damit aber nicht genug. Auch das Bundeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts des Sozialbetrugs. „In Österreich ist es nicht möglich, sein Geschlecht einfach so zu ändern“, heißt es aus dem Innenministerium. 

Was am Ende des Tages von Waltrauds Story bleibt: Wird sie ihre Lieblingsgeschichte über ihre Haftstrafe in einem Männergefängnis oder ihrem bevorzugten Frauengefängnis absitzen? Die Behörden prüfen ...

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Michael Pichler
Michael Pichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
144.771 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.363 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
105.613 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1214 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1192 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Österreich
Immer weniger Raucher
WHO-Studie: Ist DAS die neue Zigarette?
Angehörige verzweifelt
Mindestpensionistin (84) muss Rezeptgebühr blechen
Österreich-Rekord
991-Kilo-Kürbis: Es kommt doch auf die Größe an!
Quasi ein Irrtum
Bigamie-Prozess: Fünf Kinder und zwei Frauen
Mann wurde zur Frau
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf