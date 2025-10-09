Fall Waltraud: Nun Ermittlungen gegen Psychiater

ÖVP und SPÖ: „Braucht akribische Überprüfungen“

Politisch sorgt der Fall vor allem bei der FPÖ für Empörung. Die Freiheitlichen fordern eine sofortige gesetzliche Klarstellung. Dagegen sehen die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ auf Nachfrage keinen Handlungsbedarf. „Es braucht keine neuen Gesetze, sondern akribische Überprüfungen, ob Geschlechtsumwandlungen ausschließlich den Zweck verfolgen, sich in anderen Bereichen widerrechtlich Vorteile zu verschaffen“, hieß es von der Volkspartei unter Verweis auf die Ermittlungen. Die mitregierenden NEOS kündigten indes an, man werde prüfen, ob es bei den Verfahren und Regelungen Nachschärfungen brauche, um „derartigen Missbrauch künftig zu verhindern“. Die Grünen erklärten: „Im konkreten Fall handelt es sich offensichtlich um einen Missbrauch. Dieser gehört natürlich geahndet – die Behörden sind aufgerufen, entsprechende Schritte zu setzen.“