Standesamt will Waltraud wieder zu Mann machen

„Herr Walter missbraucht ein wichtiges System“

Valerie Lenk, Gründerin der Beratungsstelle „Trans* Vielfalt“, findet unterdessen deutliche Worte: „Es gibt massive Bemühungen gegen trans Menschen.“ Die Aktivistin sieht in Walter eine Person, die gezielt gegen trans Personen Stimmung mache. „Warum er das tut, weiß ich nicht. Aber Walter schadet klar trans Menschen“, so Lenk. Für sie steht fest: „Walter hat nichts mit Transgender zu tun. Er nimmt den Weg der Justiz, um Minderheiten anzugreifen.“ Wäre er wirklich an einer sachlichen Debatte interessiert, würde er laut Lenk anders auftreten: „Er hat sich mit unlauteren Mitteln eine Bühne erarbeitet und schafft Basis für Hetze.“