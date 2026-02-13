How it came about...
At this restaurant, beaver ends up on guests’ plates
Quiche, ragout: in Steuerberg in Carinthia, beaver dishes are served in a restaurant. This is made possible by a new regulation in Carinthia. The "Krone" visited the Prodinger restaurant family, who provided more insights into this.
Beavers have multiplied so much in Carinthia that hunters are now allowed to shoot them. This has been made possible by a new regulation issued by the province of Carinthia. As a result, this highly protected wild animal can be shot from September 1 to March 31. However, the number of beavers that can be shot during this period is limited to 148.
