Dieser „Hamlet“ ist purer, packender Shakespeare

Eine solche Tollkühnheit leistet man sich heute offenbar nur noch, wenn man nichts mehr zu verlieren hat: Spielen die doch glatt Shakespeare und nichts sonst! Zum zweiten Mal hintereinander geht das schon so: Nach einem puren „Sommernachtstraum“ übernimmt der große Brite nun mit seinem „Hamlet“ das Kommando über die Josefstadt. Kein Zitatensalat, keine Wikipedia-Tunke, kein in fünf Teile tranchierter Titelheld wie vor zwei Jahren, als die Burg das Werk zu zeigen vorgab.