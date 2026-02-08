Buhorkan für „Luisa Miller“ im Haus am Ring

Regieunfug, wohin man schaut! Ein Teddybär (Andrea Mühlbacher) wandert als Postillon d’amour zwischen den Liebenden Luisa und Rodolfo. Sie: eine arme, verratene Arbeiterin, er: ein stolzes Grafensöhnchen, das im Nachthemd unter der Decke eines Messingbetts verschwindet, wenn’s brenzlig wird. Graf von Walter tritt als Bösewicht im Ritterkleid auf, Herzogin Frederica als Pink Lady. Damit man gleich weiß, dass die Liebenden an Gift sterben werden, zeigt Grigorian schon zur Ouvertüre ein Begräbnis, nach dem Luisa in Millers Phantasie wieder lebendig wird.