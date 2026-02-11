Spanien will 500.000 Illegalen Aufenthalt geben

Tür nach Schengen steht Illegalen nun offen

„Die spanische Regierung geht mit der großangelegten Legalisierung von irregulär aufhältigen Migranten einen nationalen Alleingang auf Kosten Europas – das ist uneuropäisch“, kritisiert Lopatka. Mit diesem Schritt wird für die 500.000 illegal Eingewanderten die Türe zum gesamten Schengenraum geöffnet. „Das geht entschieden zu weit. Für stark belastete Länder wie Deutschland und Österreich, die seit Jahren unter hohem Migrationsdruck stehen, ist das eine weitere Belastung.“