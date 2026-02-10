Karner: „Illegale Migration gegen null drängen“

Hightech erleichtert Überwachung

Derzeit stehen 29 Beamte bei der „Operation Fox“ im Einsatz. Bei Bedarf kann diese Zahl auf bis zu 60 erhöht werden. Es handle sich um speziell ausgebildete Kollegen, erklärt der Leiter des Grenzwesens in der Bundespolizeidirektion, Generalmajor Berthold Hubegger. Er kündigt an, dass die technische Ausrüstung, die bei den Kontrollen zum Einsatz kommt, weiter verstärkt werden soll. Dazu zählen insbesondere der intensivere Einsatz von Drohnen, mobilen Herzschlagdetektoren sowie des Autostoppgurt-Systems „Barracuda“.

Bundesheer zieht Soldaten ab

Das Bundesheer, das in dem Bereich mit der Exekutive zusammenarbeitet, wird hingegen fast die Hälfte ihrer Kräfte abziehen. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage müsse sich das Heer auf seine Kernaufgabe – die Landesverteidigung – konzentrieren, so Militärkommandant Gernot Gasser. Ab Ende März sollen statt 270 nur mehr 150 Soldaten im Burgenland im Einsatz stehen und die Polizei vor allem in den Bezirken Neusiedl sowie Oberpullendorf unterstützen.