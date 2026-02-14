Vorteilswelt
Entscheidung gefallen

Olympiasieger muss passen: Das ist Österreichs Duo

Olympia
14.02.2026 12:37
Alessandro Hämmerle kann nicht im Mixed an den Start gehen.
Alessandro Hämmerle kann nicht im Mixed an den Start gehen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der stark verkühlte Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle wird den Mixed-Teambewerb am Sonntag bei den Winterspielen in Livigno nicht bestreiten. 

Zum Einsatz kommen bei der Olympiapremiere Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek und die fünftplatzierte Pia Zerkhold.

Jakob Dusek
Jakob Dusek(Bild: Christof Birbaumer)
Pia Zerkhold
Pia Zerkhold(Bild: GEPA)

„Es tut mir wirklich sehr weh, dass ich das Rennen nicht bestreiten kann“, sagte Hämmerle. Er habe alles probiert, sei aber bereits Donnerstag körperlich am Limit gewesen und kuriere sich aus.

Hämmerle mit seiner zweiten Goldmedaille.
Crosser-König Hämmerle
„Einen Fuß ins Leben nach der Karriere setzen“
13.02.2026

„Wir haben super Chancen“
„Ich wünsche Jacky und Pia auf jeden Fall alles Gute. Ich glaube, wir haben super Chancen. Auch, wenn ich nicht dabei sein kann, drücke ich ganz fest die Daumen“, sagte der Vorarlberger, der am Samstagvormittag die Heimreise antrat.

