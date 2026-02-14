Frau in Not, Helfer (52) mit Schlagring attackiert

Der mutige Passant verhinderte wohl Schlimmeres: Der 19-Jährige soll seine Partnerin mitten auf der Geiselbergstraße gegen 19.30 Uhr wutentbrannt am Arm gepackt haben. Der 52-Jährige beobachtete die Szene und stieg sofort aus seinem Auto, um der Frau zu Hilfe zu kommen. Das passte dem jungen Angreifer offenbar gar nicht: Er soll den Passanten bedroht und versucht haben, den Mann mit einem Schlagring zu attackieren.