Auf offener Straße

Frau in Not, Helfer (52) mit Schlagring attackiert

Wien
14.02.2026 13:06
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als ein Pkw-Lenker am Freitagabend einen eskalierenden Streit eines Paars auf offener Straße in Wien-Simmering beobachtete, reagierte dieser geistesgegenwärtig und eilte der Frau zu Hilfe. Dabei geriet er kurzerhand selbst ins Visier des aggressiven Tatverdächtigen.

0 Kommentare

Der mutige Passant verhinderte wohl Schlimmeres: Der 19-Jährige soll seine Partnerin mitten auf der Geiselbergstraße gegen 19.30 Uhr wutentbrannt am Arm gepackt haben. Der 52-Jährige beobachtete die Szene und stieg sofort aus seinem Auto, um der Frau zu Hilfe zu kommen. Das passte dem jungen Angreifer offenbar gar nicht: Er soll den Passanten bedroht und versucht haben, den Mann mit einem Schlagring zu attackieren.

19-Jähriger schmiss Schlagring in Beet
Die Beifahrerin des mutigen Zeugen alarmierte umgehend die Polizei, als die Lage weiter zu eskalieren drohte. Auch beim Eintreffen der Wiener Beamten zeigte sich der Tatverdächtige zunächst aggressiv und uneinsichtig, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Die Polizei nahm den 19-Jährigen vorläufig fest und sicherte den Schlagring, den er beim Anblick der Beamten in Panik weggeworfen hatte. Dieser wurde in einem nahegelegenen Blumenbeet gefunden.

Verdächtiger bereits polizeibekannt
Gutt zufolge ist der 19-Jährige der Polizei offenbar schon bekannt. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Wien nach dem Waffengesetz sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Zudem erhielt er ein vorläufiges Waffenverbot. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der mutige Passant eilte der Frau zu Hilfe, als sie von ihrem Partner bedroht wurde. Dabei ...
Der mutige Passant eilte der Frau zu Hilfe, als sie von ihrem Partner bedroht wurde. Dabei entging er nur knapp einem Angriff mit einem Schlagring (s. Bild links).(Bild: LPD Wien, stock.adobe.com)
Wien
14.02.2026 13:06
Wien
