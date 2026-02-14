Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kabinen-Crew im Spital

Passagier verteilt Drogen-Bärchen an Flugbegleiter

Ausland
14.02.2026 13:10
Die Gummibärchen waren mit THC versetzt. (Symbolbild)
Die Gummibärchen waren mit THC versetzt. (Symbolbild)(Bild: domnitsky - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich ist es eine nette Geste, doch diesmal hatte sie ernste Folgen: Auf einem Flug schenkte ein Passagier der Kabinen-Crew Gummibären. Er verschwieg allerdings, dass die Süßigkeit Cannabis enthielt. Drei Flugbegleiter mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Zum Glück vernaschten die Flugbegleiter die Bärchen erst, nachdem das Flugzeug der British Airways aus Heathrow (Großbritannien) in Los Angeles (USA) gelandet war. „Sie wurden erst nach der Landung im Mannschaftsbus  gegessen“, erklärte ein Insider der britischen „The Sun“.

„Fast sofort“ hätten die Flugbegleiter bemerkt, dass mit den Bärchen etwas nicht in Ordnung sei. „Sie fühlten sich völlig außer Kontrolle und gerieten in Panik und Angst“, berichtete der Insider. Weil sich die Symptome verschlimmerten, wurden drei Mitglieder der Kabinen-Crew ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch:
Ein Polizeiauto in Nordmazedonien
Mehrere Razzien
Rekordmenge Marihuana in Nordmazedonien entdeckt
08.02.2026
„Totaler Trip-Modus“
ChatGPT gab Teenager Tipps für Drogenrausch – tot!
09.01.2026

Wenig später kam auch schon die Erklärung für das plötzliche Unwohlsein: Die Gummibärchen waren mit der Droge THC versetzt. THC ist der Hauptwirkstoff der Cannabis-Pflanze und löst einen Rausch aus. Die Ärzte gehen davon aus, dass bis zu 300 Milligramm THC in den Bärchen war.

British Airways gab gegenüber „The Sun“ Entwarnung. Ein paar der Crew-Mitglieder hätten sich zwar unwohl gefühlt, inzwischen hätten sie sich aber wieder erholt. Für den Rückflug habe man eine Ersatz-Crew eingesetzt, „sodass unsere Kunden davon nicht beeinträchtigt wurden“, hieß es. Die Fluggesellschaft sucht nun nach dem Fluggast, der der Kabinen-Crew die Cannabis-Bärchen geschenkt hat. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
14.02.2026 13:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf