Passagier verteilt Drogen-Bärchen an Flugbegleiter

British Airways gab gegenüber „The Sun“ Entwarnung. Ein paar der Crew-Mitglieder hätten sich zwar unwohl gefühlt, inzwischen hätten sie sich aber wieder erholt. Für den Rückflug habe man eine Ersatz-Crew eingesetzt, „sodass unsere Kunden davon nicht beeinträchtigt wurden“, hieß es. Die Fluggesellschaft sucht nun nach dem Fluggast, der der Kabinen-Crew die Cannabis-Bärchen geschenkt hat.