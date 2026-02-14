Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?

Rauchen wird wieder teurer: Neben dem Preisanstieg für tabakfreie Nikotinprodukte wie E-Liquids und Nikotinbeutel steigen auch die Preise für Zigaretten weiter an. Unsere Frage des Tages vom 14. Februar lautet: „Sieben Euro pro Packung Zigaretten: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?“