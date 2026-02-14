Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?

Rauchen wird wieder teurer: Neben dem Preisanstieg für tabakfreie Nikotinprodukte wie E-Liquids und Nikotinbeutel steigen auch die Preise für Zigaretten weiter an. Unsere Frage des Tages vom 14. Februar lautet: „Sieben Euro pro Packung Zigaretten: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?“
Ihre Meinung zählt!
Werden Sie Ihr Konsumverhalten durch die gestiegenen Preise verändern? Spüren Sie den Preisanstieg persönlich in Ihrem Budget? Gibt es eine preisliche Schmerzgrenze, ab der Sie gänzlich mit dem Rauchen aufhören würden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
