Frage des Tages

Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?

Forum
14.02.2026 11:36
Der Preis für eine Packung Zigaretten könnte demnächst die 7-Euro-Grenze überschreiten.
Der Preis für eine Packung Zigaretten könnte demnächst die 7-Euro-Grenze überschreiten.(Bild: alexandro900 - stock.adobe.com)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Rauchen wird wieder teurer: Neben dem Preisanstieg für tabakfreie Nikotinprodukte wie E-Liquids und Nikotinbeutel steigen auch die Preise für Zigaretten weiter an. Unsere Frage des Tages vom 14. Februar lautet: „Sieben Euro pro Packung Zigaretten: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?“

Ihre Meinung zählt!
Werden Sie Ihr Konsumverhalten durch die gestiegenen Preise verändern? Spüren Sie den Preisanstieg persönlich in Ihrem Budget? Gibt es eine preisliche Schmerzgrenze, ab der Sie gänzlich mit dem Rauchen aufhören würden?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Forum
14.02.2026 11:36
