Mann (35) trennte sich bei Forstarbeit Finger ab

Finger wurde abgetrennt

„Dabei wurde ihm das erste Glied des Zeigefingers abgetrennt“, schildert die Polizei. Ein Mitarbeiter des Verunfallten bemerkte den Zwischenfall und leistete Erste Hilfe. Er setzte den Notruf ab und brachte den Verletzten mit dem Pkw ins Tal. Nach der Erstversorgung wurde der 35-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.