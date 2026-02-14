Mann (35) trennte sich bei Forstarbeit Finger ab

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitagnachmittag in einem Waldstück im Ortsteil Niederau in der Gemeinde Wildschönau (Tiroler Bezirk Kufstein). Die Finger eines Arbeiters (35) verfingen sich in der Seilwinde und trennten ihm schließlich den Zeigefinger ab.
Der Vorfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in einem Waldstück oberhalb von Niederau. Dort war der 35-jährige Einheimische mit Holzschlägerarbeiten im Bereich Sonnberg beschäftigt.
Der Mann befestigte die gefällten Baumstämme an einem Stahlseil und betätigte die Seilwinde, die am Traktor befestigt war, mit einer Fernbedienung. Aus bislang unbekannter Ursache verfing sich der Mann mit seinem rechten Zeigefinger im Stahlseil, während die Winde in Gang gesetzt wurde.
Finger wurde abgetrennt
„Dabei wurde ihm das erste Glied des Zeigefingers abgetrennt“, schildert die Polizei. Ein Mitarbeiter des Verunfallten bemerkte den Zwischenfall und leistete Erste Hilfe. Er setzte den Notruf ab und brachte den Verletzten mit dem Pkw ins Tal. Nach der Erstversorgung wurde der 35-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.
