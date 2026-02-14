Helm-Affäre: Ukrainer erhält Orden von Selenskyj

Coventry: „Regeln sind Regeln“

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry halt das Regelwerk der Olympia-Organisation weiter für richtig. „Die Regeln sind die Regeln, und ich glaube an diese Regeln. Ich halte diese Richtlinien für sehr gut“, sagte Coventry. Sie hatte in einem langen Gespräch versucht, Heraskewytsch noch vom Tragen des Kopfschutzes während seiner Rennen abzuhalten. „Es war ein sehr gutes Gespräch, ein sehr respektvolles Gespräch“, sagte die 42-Jährige. Heraskewytsch habe die Position des IOC verstanden, sei aber seiner Sache sehr verpflichtet. „Leider ändert das nicht die Regeln“, sagte Coventry.