Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwedin Andersson:

Überschlag und Ski weg: Sturz-Malheur in der Loipe

Olympia
14.02.2026 12:53
Ebba Andersson überschlug sich im Staffel-Rennen wild, der rechte Ski haute ab.
Ebba Andersson überschlug sich im Staffel-Rennen wild, der rechte Ski haute ab.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das war ein veritables Malheur! Die schwedische Langläuferin Ebba Andersson stürzte bei der olympischen Damen-Team-Langlauf-Staffel spektakulär – Überschlag inklusive – und verlor den Ski.

0 Kommentare

Kurios: Es war der zweite Sturz der Schwedin in kurzer Zeit. Beim 4x7,5-Kilometer-Rennen legte sie einmal eine „Brezn“ hin, kurze Zeit später wurde es dann richtig heftig. Andersson übersah im Pflug daherkommend offenbar eine Bodenwelle, strauchelte, überschlug sich regelrecht. Das sah wild aus. Der rechte Ski war weg – und trotz mehrerer Versuche zunächst auch nicht mehr einzufangen.

Top-Zeit weg
Auch interessant: Nach schier ewig langer „Suche“ nach dem ausgebüxten Ski krallte sich Andersson das gute Ding und führte ihn in der Hand tragend ein Stückchen weiter – allerdings nur, um es dann erst recht fallen zu lassen. Die Bindung war kaputt, nicht mehr brauchbar. Bei einem Betreuer besorgte sie sich ein neues Arbeitsgerät. Erst damit konnte sie das Rennen wieder aufnehmen. Mit großem Rückstand. Die bis dahin angepeilte und immer realistischer werdende Top-Zeit war weg.

Die Norwegerinnen nahmen das Malheur dankend an und bauten den Vorsprung schnell aus. Dahinter hielten Finnland und die Schweiz die Spur. Das Rennen läuft noch (Ticker oben).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
185.990 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
112.825 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.437 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2287 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
862 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Olympia
Schwedin Andersson:
Überschlag und Ski weg: Sturz-Malheur in der Loipe
Entscheidung gefallen
Olympiasieger muss passen: Das ist Österreichs Duo
Bei Olympia gesperrt
Helm-Affäre: Ukrainer erhält Orden von Selenskyj
Parallel-Buckelpiste
Olympia: Carroll und Ramsauer nicht in den Top-8
Die grüne Linie ...
„F..k off!“ Curling-Streit wegen Fingerspitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf