Überschlag und Ski weg: Sturz-Malheur in der Loipe

Top-Zeit weg

Auch interessant: Nach schier ewig langer „Suche“ nach dem ausgebüxten Ski krallte sich Andersson das gute Ding und führte ihn in der Hand tragend ein Stückchen weiter – allerdings nur, um es dann erst recht fallen zu lassen. Die Bindung war kaputt, nicht mehr brauchbar. Bei einem Betreuer besorgte sie sich ein neues Arbeitsgerät. Erst damit konnte sie das Rennen wieder aufnehmen. Mit großem Rückstand. Die bis dahin angepeilte und immer realistischer werdende Top-Zeit war weg.