Olympia: Carroll und Ramsauer nicht in den Top-8

Die im Vorfeld von einer Schulterverletzung ausgebremste Ramsauer haderte mit ihrer Vorstellung (6:29) gegen die Bronze-Gewinnerin im Einzel. „Ich habe sicher nicht die Leistung bringen können, die ich bringen kann“, meinte die 30-Jährige, die noch immer mit den Nachwirkungen ihrer Blessur kämpft. „Ich kann dadurch den Absprung nicht fertig machen und beim Stockeinsatz gibt es mir sehr oft einen Stich in die Schulter hinein.“ Laffont sei sicher eine starke Kontrahentin gewesen. „Zu gewinnen wäre utopisch gewesen, aber ich hätte nicht so hoch verlieren müssen“, meinte Ramsauer.