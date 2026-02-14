Urlauberverkehr sorgt für Staus und Wartezeiten

In Geduld üben müssen sich am heutigen Samstag zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf Tirols Straßen. Vor allem der Urlauberschichtwechsel sorgt für Staus und lange Wartezeiten.
Ferien und Urlaube sind im Westen an diesem Wochenende wohl die Hauptgründe für verstopfte Straßen. Vor allem auf der Inntalautobahn und der Fernpassstrecke heißt es für Verkehrsteilnehmer: Geduld bewahren.
Bereits in den frühen Morgenstunden kam es nach ÖAMTC-Mobilitätsinformationen zu Staus. Die längsten Wartezeiten gab es auf der A12 beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden. Dort mussten Autofahrer teils eine halbe Stunde Zeitverlust in Kauf nehmen.
Mit einer Entspannung der Verkehrslage ist erst am Nachmittag zu rechnen. Aus Bayern kommt noch einiges nach.
Der ÖAMTC
Auch entlang der Fernpassstraße hieß es geduldig bleiben. Reisende mussten dort teilweise mit eineinhalb Stunden Zeitverlust rechnen. Auch auf der Zillertalstraße, so die APA, gab es Verzögerungen. Ein Unfall auf der Reschenstraße bei Ried im Oberinntal sorgte für zusätzliche Stauungen.
Entspannung wohl erst am Nachmittag
Auch in Vorarlberg auf der Arlberg Schnellstraße geriet der Verkehr immer wieder ins Stocken. „Mit einer Entspannung der Verkehrslage ist erst am Nachmittag zu rechnen. Aus Bayern kommt noch einiges nach“, heißt es seitens des ÖAMTC.
