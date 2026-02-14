„Hilfe, ich hab meine Goldbarren im Müll entsorgt“

In der Carabinieri-Dienststelle in Porto Cesareo erklärte der Italiener den verblüfften Beamten: „Hilfe, ich habe meine Goldbarren in den Müll geworfen“. Zunächst zweifelten die Polizisten an der ungewöhnlichen Geschichte, doch Aufnahmen einer Überwachungskamera bestätigten, dass die Kiste von der Müllabfuhr abgeholt worden war.