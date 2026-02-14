Italiener bei Polizei:
„Hilfe, ich hab meine Goldbarren im Müll entsorgt“
Ein 57-jähriger Mann aus Torre Lapillo in Süditalien hat bei einer Aufräumaktion aus Versehen eine Metallkiste mit 20 Goldbarren im Wert von etwa 120.000 Euro in einen öffentlichen Abfallbehälter geworfen.
Was vorgefallen war: Der Mann hat die Schatulle mit „gewöhnlichem Mist“ verwechselt und den Fehler erst am nächsten Tag bemerkt. Da war der Hausmüll jedoch bereits abgeholt worden.
In der Carabinieri-Dienststelle in Porto Cesareo erklärte der Italiener den verblüfften Beamten: „Hilfe, ich habe meine Goldbarren in den Müll geworfen“. Zunächst zweifelten die Polizisten an der ungewöhnlichen Geschichte, doch Aufnahmen einer Überwachungskamera bestätigten, dass die Kiste von der Müllabfuhr abgeholt worden war.
Suche in Müllbergen
Die Spur führte Ermittler laut „Bild“ zur Deponie in Ugento, wo der Müll aus Torre Lapillo bereits ausgekippt worden war. In einer aufwendigen Suchaktion durch Berge von Abfall konnten Polizisten und Deponiemitarbeiter die beschädigte Metallkiste schließlich bergen.
Laut Polizei waren alle 20 Goldbarren noch in der Schatulle. Diese wurde nach Überprüfung der Besitzverhältnisse an den Besitzer zurückgegeben.
