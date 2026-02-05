Neues Jahr, neue Energie – aber bitte ohne Druck

In ihrem Buch „Die Magie des Flows“ (Campus, 28 Euro) spricht Lizz Görgl auch mit anderen über ihren Flow-Zustand. Vor allem Musiker kennen diese Situation: „Das ist ein ganz besonderes Glücksgefühl, in dem es mir so Spaß macht, aber wenn ich zu denken beginne, ist es vorbei“, so Keyboarder und Produzent Gregor Huber. „Dieser Zustand ist vielleicht auch mit einer Art Trance vergleichbar, und als Musiker, der schon viele Meter auf seinem Instrument gemacht hat, kennt man das natürlich. Da denkt dann niemand über Akkorde nach, sondern es fügt sich alles“, beschreibt Musiker Michael Mozeth. Beide Aussagen zeigen, dass dieser Zustand in der Musik weniger mit Ekstase als mit Konzentration und Erfahrung zu tun hat. Er entsteht dort, wo Technik und Denken in den Hintergrund treten und das Tun zählt.