Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer verletzt

Attacke in Asylheim: Streit endet mit Stichwunde

Wien
14.02.2026 12:39
Der 44-Jährige erlitt eine Stichwunde im Brustbereich (Symbolbild).
Der 44-Jährige erlitt eine Stichwunde im Brustbereich (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Samstag kam es in Wien-Hernals offenbar zu einer schweren Messerattacke in einer Asylunterkunft. Ein 31-Jähriger soll dabei einen 44-jährigen Bewohner mit einem Messer attackiert haben. Auslöser soll ein Streit zwischen den beiden Männern gewesen sein.

0 Kommentare

Wiener Beamte rasten um kurz nach Mitternacht zu der Asylunterkunft und konnten den tatverdächtigen 31-jährigen Somalier an Ort und Stelle festnehmen. Die Tat dürfte mit einem Küchenmesser, mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge verübt worden sein, die am Tatort gefunden und sichergestellt wurde.

Mit diesem Küchenmesser (s. Bild oben) soll die Attacke verübt worden sein.
Mit diesem Küchenmesser (s. Bild oben) soll die Attacke verübt worden sein.(Bild: LPD Wien)

Opfer erlitt Stichwunde 
Der 44-Jährige erlitt bei dem Angriff eine nicht lebensgefährliche Stichwunde im Brustbereich. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 31-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
14.02.2026 12:39
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 9°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
4° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
185.990 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
112.825 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.437 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2287 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
862 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Wien
Mit Messer verletzt
Attacke in Asylheim: Streit endet mit Stichwunde
Wiener Sängerknaben
Seit 100 Jahren singend auf Tournee durch die Welt
Bei Wiener Linien
Eine Ehe auf Schiene: Liebe geht durch den Wagen
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Live im Gasometer
Bartees Strange: „Geht um den Weg und die Reise“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf