Attacke in Asylheim: Streit endet mit Stichwunde

Opfer erlitt Stichwunde

Der 44-Jährige erlitt bei dem Angriff eine nicht lebensgefährliche Stichwunde im Brustbereich. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 31-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.