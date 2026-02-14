„F..k off!“ Curling-Streit wegen Fingerspitze

„F..k off“, entfuhr es Marc Kennedy! Der kanadische Curling-Spieler hatte sich am Freitagabend im olympischen Rahmen ein heftiges Wortgefecht mit seinem schwedischen Kontrahenten geliefert. Der Grund: ein Streit um die Fingerspitze.
Konkret ging‘s um die Frage, ob Kennedys Zeigefinger den Stein nach dessen Überschreiten der ominösen grünen Linie noch berührt hatte oder nicht. Wenn ja, wär‘s ein Regelverstoß gewesen. Wirklich geklärt ist die Frage auch bald 24 Stunden danach immer noch nicht. Bestens dokumentiert hingegen ist der Streit, der sich zwischen Hauptdarsteller Kennedy und dessen schwedischen Widersacher Oscar Eriksson entbrannte. Letzterer war überzeugt, dass Kennedy den Stein sehr wohl regelwidrig berührt hatte. Eriksson erklärte Kennedy das auch lautstark. Was diesen wiederum auf die Palme brachte. „F... off“, entfuhr es ihm. Dessen Konter: „Ich werde dir ein Video zeigen, das dein Vergehen beweist.“
„Das mag ich nicht“
Um‘s vorwegzunehmen: In überbordend freundlicher Atmosphäre ging das Spiel nicht zu Ende. Im weiteren Verlauf der Partie bezichtigten die Kanadier dann die Schweden wiederum des Regelverstoßes. Und auch nach dem Spiel wollten die Wogen sich nicht so einfach glätten lassen. „Ich mag es nicht, des Betrugs beschuldigt zu werden“, sagte Kennedy nach dem Spiel: „Daher habe ich ihm gesagt, was ich davon halte.“
Zufriedengestellt waren den Schweden damit aber nicht. Deren Kapitän Niklas Edin meinte: „Wir kennen uns seit 20 Jahren. Regelverstöße gab es schon oft, daher ist es einfach traurig, dass es zu hitzigen Diskussionen auf dem Eis kommt.“
Ach ja, einen Sieger gab‘s tatsächlich auch: Kanada gewann mit 8:6.
